Brevet till politikerna förändrade undervisningen i Malå

I december 2107 författade de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan ett brev till politiker och tjänstepersoner i Malå. De efterlyste bland annat mer lärarledd undervisning och möjligheten att göra prao. Under P4 Västerbottens valturné sommaren 2018 medverkade tre av de ensamkommande – Said Reza Husseini, Eshagh "Isak" Angari och Mustafa Tajik – under en radiosändning och berättade att de gång på gång tagit upp frågan med skolans rektor utan resultat.

– För att klara oss och ta oss in på gymnasiet behöver vi fler lektioner och fler utbildade lärare. Vi behöver mer hjälp från skolan, sa Mustafa Tajik då.

När P4 Västerbotten träffar Mustafa igen, nio månader senare, har saker förändrats. Han läser fortfarande in sina gymnasiebetyg på Nilaskolan i Malå, men vet nu att han kommer att ta sig in på gymnasiet till hösten.

– Jag har sökt fordons. Jag vill bli mekaniker för personbil, berättar Mustafa.

Och Said och Isak går redan gymnasiet i Vilhelmina respektive Skellefteå.

Kicki Lindholm är lärare på Nilaskolan och den som hjälpte de ensamkommande att skriva brevet. Hon berättar att saker förändrats när det gäller undervisningen.

– De har utökat undervisningen i framför allt matte, engelska och SO till 23 timmar i veckan. Dessutom får eleverna mer studiehandledning, säger hon.

Mustafa är glad att brevet till politikerna skrevs.

– Det känns bra. Nu är man inte längre orolig när man söker till gymnasiet. Jag har läst tillräckligt många ämnen och har mer poäng, säger han.