Färdigspelat för Skellefteå efter förlust

Djurgårdens IFs Emil Bemström styr in 1-1 pucken bakom Skellefteå AIKs Mantas Armalis under tisdagens ishockeymatch i SM-slutspelet, kvartsfinal 6 i bäst av 7, mellan Skellefteå AIK och Djurgårdens IF i Skellefteå Kraft Arena Foto: Erland Segerstedt / TT