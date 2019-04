Manifestation mot att ny teknik testas i Umeå

– Att använda hela Umeås befolkning som försöksobjekt utan att riktigt förklara riskerna och påstå på sin hemsida att vi alla engagerar oss i det här frivilligt fast vi inte gör det – det känns inte som att bry sig om sina medborgare, säger Evelin Gyllenram som tagit initiativ till lördagens manifestation mot 5G i Umeå.

Hon och gruppen bakom manifestationen är orolig för att strålningen från 5G-nätet kan leda till bland annat cellskador hos människor.

Anders Kjellander är VD för Umeå Science Park, som är projektägare för Umeå 5G, och ordförande för styrgruppen. Han är inte speciellt orolig för effekterna.

– I Sverige har vi myndigheter som hanterar vilka nivåer som får finnas på strålning. Vi kommer givetvis att följa dem och se till att det ligger långt under de rekommendationer som bland annat strålsäkerhetsmyndigheten har.

Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist på Strålskyddsmyndigheten, säger att de inte kunnat göra någon fullständig riskbedömning av 5G eftersom tekniken är ny. Ändå vill han tona ner hälsoriskerna som det kan medföra.

– Utifrån det vi känner till hittills finns det inte direkt något att oroa sig för, säger Estenberg.

Manifestationen hålls på Rådhustorget under lördagen. På onsdag håller gruppen, som kallar sig Stoppa 5G oetiskt experiment Umeå, även ett panelsamtal på Umeå universitet dit de bjudit in läkare och forskare som är kritiska till 5G. De har även bjudit in ansvariga för Umeå 5G, som dock inte svarat på inbjudan.