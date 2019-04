Lockar sjuksköterskor med 50 000 kronor - i månaden

Förra sommaren hade Umeå kommun svårt att rekrytera sjuksköterskor till sommarvikariat. Man försökte då lösa det genom att erbjuda en lönebonus för den personal om man gick med på att skjuta på en semestervecka.

– Det var en illa vald satsning. Våra medarbetare fick inte den semester de har rätt till enligt lag och som de behöver för återhämtning. Vi köpte bort den på sommaren, men kunde inte heller erbjuda semester under höst eller vår. Det blev en ond cirkel. Nu strävar vi efter att alla ska få sin sommarsemester, säger Björn Hammar, verksamhetschef vid Umeå kommun, till Vårdfokus.

Därför beslutade kommunen att prova en ny satsning där den som vikarierar under tio veckor i sommar får 50 000 kronor i månadslön. Annonsen lades ut i januari och intressenterna har vällt in, rapporterar Vårdfokus. Totalt har kommunen fått in 62 ansökningar, och hittills har 20 sjuksköterskor anställts. Om det blir en dyrare eller billigare lösning återstår att se.

- Det vi redan vet är att det blir både dyrare och sämre med bemanningssjuksköterskor. Utan den här lösningen hade vi antagligen behövt hyra in personal. Då kan patienten träffa 20 olika sjuksköterskor under sommaren. Nu erbjuder vi kontinuitet, vilket ökar patientsäkerheten, säger Björn Hammar.