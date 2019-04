Vattenläcka i Robertsfors drar ut på tiden

Det var under fredagseftermiddagen som Robertsfors kommun fick stänga av vattnet på flera platser då det uppstått en vattenläcka. Arbetet med att hitta läckan pågår fortfarande under helgen.



Området som berörs är från korsningen Brogatan/Skolgatan i riktning mot Fröbäcken samt Bergvägen. Arbetet med vattenläckan väntas pågå in i nästa vecka och tills att det är löst gäller särskilda tider då vattnet är påslaget.



Vattnet är påslaget i dag mellan klockan 16.00 till 20.00 och mellan klockan 07.00 till 10.00. Vattnet kommer även att vara påslaget på måndagen mellan klockan 05.30 till 08.00. Övrig tid är vattnet avstängt.

Det finns vatten att hämta dygnet runt på brandstationen i Ånäset.