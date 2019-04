Molnig start på påsken – solig påskafton

Molnigheten ökar västerifrån under skärtorsdagskvällen och det blir efterhand mest mulet väder, möjligen någon regnskur och i fjällen med inslag av blötsnö. Temperaturen under natten mot fredag faller ner mot 0 grader eller någon minusgrad.



Långfredagen inleds med mulet väder och lite regn här och var, i fjällen med snöinslag. Under eftermiddagen uppehåll och även minskande molnighet. Temperatur 8-13 grader, i fjällen 3-9 grader. Svag till måttlig nordvästvind.

På påskafton finns goda solchanser enligt prognosen från SMHI med temperaturer som kan hamna kring 15 grader. Till påskdagen dock dystrare i prognosen och regn väntas i Västerbotten igen.