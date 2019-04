Ingen flytt av kommunjobb i Skellefteå

Frågan var om det går att flytta administrativa tjänster till landsbygden vilket centerpartiets Helena Moen tror. Hon skrev ett förslag och kommunen valde att utreda, nu är utredningen klar och det är inte aktuellt med flytt av några jobb.

Utredningen visar att det formellt och tekniskt är möjligt, men att de positiva effekterna är för små, men att kommunledningen ska ha som uppdrag ”bevaka utvecklingen och om det blir aktuellt återkomma”.

Helena Moen (C) vill att det ska vara efter politiska signaler och inte på verksamhetens initiativ som jobb flyttas.

– Det är bra också om politikerna visar en tydligare viljeinriktning i just den här frågan än vad man gör just nu, säger Helena Moen (C).