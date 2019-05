Ericas spaning: Vårens Nässelfjärils-boom har nått länet

Nässelfjärilen är lätt att känna igen med sina orangefärgade vingar med svarta och vita fält uppe i vingkanten.

I år har flera västerbottningar från olika delar av länet ringt in och berättat att dom sett just ovanligt många nässelfjärilar.

– För att kolla om det här verkligen stämmer så ringde jag upp Lars Pettersson som jobbar med Dagsfjärilsövervakning. Han finns på Lunds universitet, men tar in rapporter från hela Sverige och i år har flera västerbottningar från olika delar av länet ringt in och berättat att dom sett just ovanligt många nässelfjärilar, berättar Erica Dahlgren, spanare i P4 Västerbotten.

Men varför är det så många i år?

– Under förra årets varma sommar hann dom reproducera sig mer än vanligt. Är det varmt kan fjärilar hinna klämma in fler generationer på samma sommar. Troligen finns det två generationer här i Västerbotten, säger hon.

Bo Pettersson i Lund hoppas nu att fler i Västerbotten ska vilja spana på fjärilar. Hör mer om varför i klippet ovan.

Du som vill hjälpa till att rapportera in fjärilar du ser i vår och sommar kan göra det via sajten www.dagsfjarilar.lu.se.