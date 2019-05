Pilotstrejken är över – nu kommer David hem till hunden

Hittills har över 320 000 passagerare påverkats av strejken som varat i sju dagar.

På flygplatsen i Umeå väntade David Johnston från London på ett flyg hem till sin hund.

– I'm looking forward to getting home, back to my dog. She is missing me a lot, säger han.

Strejken har påverkat Davids resa till Umeå. Dels har han fått väntat en hel del, och dels har det kostat en del att boka om till andra bolag för att komma hem.