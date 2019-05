IF Metall vill se krafttag mot dödsolyckor på arbetsplatser

Det var en 55-årig man som omkom i Lycksele och en 20-åring som dog på jobbet i Lund. ”Att stoppa döden på jobbet är vår högsta prioritet”, meddelar IF Metall.

Ingen ska behöva dö på sitt jobb oavsett vad de jobbar med.

Bara i år har 24 personer dött i arbetsplatsrelaterade olyckor. IF Metalls regionala skyddsombud rapporterade nästan 17 000 brister i arbetsmiljön under förra året. Det är nästan 500 fler än under 2017. Brister i brand- och räddningsutrustning och maskiner är de vanligaste anmärkningarna.

– Pressade arbetssituationer, bristande inskolning och kompetens bidrar till arbetsplatsrelaterade dödsolyckor, säger Carola Andersson.