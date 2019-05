De visste mest på Rådhustorget i Umeå

{"id":"dmdi-quiz-71uNYVqa","questions":[{"id":1,"title":"Krisquiz","description":"Viktigt meddelande till allmänheten sänds i Sveriges Radio och uppmaningen är bland annat att den som berörs av ett viktigt meddelande till allmänheten ska lyssna på Sveriges Radios lokala P4 kanal för ytterligare information, eftersom P4 är beredskapskanalen. Men hur förkortas vanligtvis Viktigt meddelande till allmänheten? ","answers":[{"title":"VA","correct":false},{"title":"VMA","correct":true},{"title":"VIMe","correct":false}],"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/91/a38aed36-fbf6-46c3-becf-588a6f4b046e.jpg?preset=768x432","title":"Viktigt meddelande till allmänheten sänds i Sveriges Radio och uppmaningen är bland annat att den som berörs av ett viktigt meddelande till allmänheten ska lyssna på Sveriges Radios lokala P4 kanal för ytterligare information, eftersom P4 är beredskapskanalen. Men hur förkortas vanligtvis Viktigt meddelande till allmänheten? "}},{"id":2,"title":"Krisquiz","description":"Vid allvarliga händelser kan t ex räddningsledare använda ett utomhuslarm, ett tyfonlarm. Om du hör detta larm ska du gå inomhus, stänga fönster och dörrar och lyssna på din lokala P4 kanal som är beredskapskanal. Detta utomhuslarm testas en gång varje kvartal.

Men vilket namn förknippas med utomhuslarmet Hesa … ?"}},{"id":3,"title":"Krisquiz","description":"Antalet Viktigt meddelande till allmänheten var rekordmånga förra året. En bidragande orsak var skogsbränderna i Hälsingland där bland annat människor uppmanades att evakuera.

Men hur många Viktigt meddelande till allmänheten sände Sveriges Radio totalt förra året?","answers":[{"title":"50","correct":false},{"title":"52","correct":false},{"title":"54","correct":true}],"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/406/9a162e17-75a8-4936-b23b-784f9221fc81.jpg?preset=768x432","title":"Antalet Viktigt meddelande till allmänheten var rekordmånga förra året. En bidragande orsak var skogsbränderna i Hälsingland där bland annat människor uppmanades att evakuera.

Men hur många Viktigt meddelande till allmänheten sände Sveriges Radio totalt förra året?"}},{"id":4,"title":"Krisquiz","description":"När Sveriges Radio sänder Viktigt meddelande till allmänheten sänds meddelandet inte enbart i den lokala kanalen utan i samtliga Sveriges Radios kanaler. Sveriges Radio bryter sändningarna även i reklamradion och skickar texten till bland annat SVT.

Men vilken är den vanligaste orsaken?","answers":[{"title":"Förorenat vatten","correct":false},{"title":"Gasutsläpp","correct":false},{"title":"Bränder","correct":true}],"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/97/3434470_2048_1152.jpg?preset=768x432","title":"När Sveriges Radio sänder Viktigt meddelande till allmänheten sänds meddelandet inte enbart i den lokala kanalen utan i samtliga Sveriges Radios kanaler. Sveriges Radio bryter sändningarna även i reklamradion och skickar texten till bland annat SVT.

Men en vanlig vecka – hur många lyssnar på Sveriges Radio?","answers":[{"title":"Ca tre miljoner","correct":false},{"title":"Ca sex miljoner","correct":true},{"title":"Ca tio miljoner","correct":false}],"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/1300/e8ca28e0-21cf-4293-b729-96325a9fa43b.jpg?preset=768x432","title":"Vid stora händelser och samhällsstörningar visar undersökningar att allmänheten vänder sig till Sveriges Radio för att få information om vad som hänt. Exempelvis efter terrorattacken i på Drottninggatan i Stockholm 2017 var Sveriges Radio den nyhetsaktör som flest använde sig av för att först informera sig om händelsen. Undersökningarna visar också att publiken litar på Sveriges Radio.

Men en vanlig vecka – hur många lyssnar på Sveriges Radio?"}},{"id":6,"title":"Krisquiz","description":"I MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” står det bland annat:

Vad är då viktigt att ha, enligt MSB:s broschyr?","answers":[{"title":"Radio som drivs med batteri, solceller eller vev","correct":true},{"title":"Extra stor brevlåda eftersom det kommer extra mycket post från myndigheter","correct":false},{"title":"Gamla glasflaskor med kork för att kunna skicka flaskpost","correct":false}],"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/104/07f104db-3fe0-46b6-adf3-a0a95f71890f.jpg?preset=768x432","title":"I MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” står det bland annat:

