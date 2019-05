”Game of Thrones” stapplar sig in i mål

Den sista säsongen av Game of Thrones har gått i mål, eller stapplat sig in kanske man skulle kunna säga.

Sedan serien lämnade George RR Martins böcker bakom sig och gav sig ut på okänd mark för två säsonger sedan, har tempot ökat, volymen vridits upp till max och allt ska helt plötsligt hända på en gång. Lite som om orkestern gått raka vägen från starten till slutet av Ravels Bolero, och liksom råkat hoppa över mitten.

Och visst har det märkts av. Över en miljon namnunderskrifter återfinns på en lista, där kravet är att HBO ska göra om sista säsongen. Givetvis är det ett nästan omöjligt jobb att avsluta den här berättelsen och det finns trots allt fantastiska passager i sista säsongen, men när mycket av den viktiga karaktärsuppbyggnaden saknas tappar historien sin tyngd.

Några av de mest älskade serierna har haft slutavsnitt som lämnat många tittare frågande. Lost och Sopranos är två exempel som slutar väldigt öppet. Det gör att vi fortfarande vill prata om de sluten.

Game of thrones gör snarare en ansats till att försöka knyta ihop säcken – med varierat resultat. Sådana slut leder nog oftare till att det blir vägen vi minns, resan mot slutet, snarare än slutet i sig.

Om Game of Thrones för vissa kommer bli ihågkommet för sina stora slag och effekter, så menar jag att seriens egentliga styrka alltid funnits i det konspirerande maktspelet mellan småsinta människor.

Ni kan ta bort alla drakar, is-zombies eller magiker, och bara ge mig fyra Lannisters i ett rum som är passivt aggressiva mot varandra. Jag bryr mig inte om vad ni säger, det är det som är seriens kärna – och det som ofta saknades när den gick mot sitt slut.

Men för mig själv fick serien nästan bästa möjliga avrundning. Efter slutet, när jag yrvaket lämnade lägenheten vid halv fem-snåret såg jag på riktigt en korp flyga iväg mot soluppgången. Ett sista farväl av Game of Thrones och Jon Snows ord ekar i mitt inre: my watch is ended.