Läkaren överklagar – vill frias för sexövergrepp på barn

Igår kväll lämnade läkaren in sin överklagan till Stockholms tingsrätt. Via sina advokater yrkar han att hovrätten ska ogilla merparten av åtalspunkterna. Det gäller flera grova våldtäkter mot barn, grova sexuella övergrepp vid 46 tillfällen, och även de fall där han ska ha utnyttjat barn och deras föräldrar då han undersökt barn via en digital vårdapp.



Läkaren vill också frias från de grova barnpornografibrott som har koppling till undersökningarna.

Han menar att tingsrätten felaktigt låtit föräldrar vittna om vad barnen utsatts för - ett rättegångsfel har begåtts menar han. Dessutom har bevisningen värderats fel, och han står fast vid att de undersökningar som gjorts på barnen varit medicinskt befogade.

Läkaren vill att straffet på tio års fängelse ska mildras, och att han inte ska utvisas på livstid utan att det ska tidsbestämmas.

Även tre målsäganden har överklagat i målet.