Semester innebär mer drickande

– Jag tänker att siffrorna nog kunde vara högre, jag tror det är fler som dricker både oftare och mer under semestern, säger Gabriella Sjöström Green.

Enligt en undersökning från SIFO gjord på uppdrag av IQ, dricker fem av tio svenskar oftare alkohol under semestern, lika många dricker också större mängder.

På Alkohol- och drogmottagningen brukar man märka av den ökade konsumtionen under sommaren så sent som i oktober. Vissa som höjer konsumtionen fortsätter alltså dricka mer än vanligt under hösten och söker därför hjälp.

– Det är kanske inte så lätt att komma tillbaka till att inte dricka när man haft en intensivare konsumtion.