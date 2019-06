(S) flaggar för skattehöjning i Umeå

{"title":"Kommunalskatten i länets 15 kommuner","subtitle":"Så många kronor per hundralapp betalar invånarna i länets 15 kommuner i kommunalskatt 2019 (SCB).","y_axis_label":" Kronor per hundralapp","label_suffix":" kronor per hundralapp","height_in_pixels":null,"show_tooltips":true,"show_labels":true,"show_legend":false,"categories":["Skattesats till kommun"],"data":[{"name":"Skellefteå","data":[22.65],"color":"#C31EAA"},{"name":"Umeå","data":[22.85],"color":"#C31EAA"},{"name":"Lycksele","data":[23.1],"color":"#C31EAA"},{"name":"Bjurholm","data":[23.15],"color":"#C31EAA"},{"name":"Robertsfors","data":[23.15],"color":"#C31EAA"},{"name":"Storuman","data":[23.15],"color":"#C31EAA"},{"name":"Åsele","data":[23.15],"color":"#C31EAA"},{"name":"Nordmaling","data":[23.3],"color":"#C31EAA"},{"name":"Norsjö","data":[23.4],"color":"#C31EAA"},{"name":"Malå","data":[23.4],"color":"#C31EAA"},{"name":"Vilhelmina","data":[23.45],"color":"#C31EAA"},{"name":"Vindeln","data":[23.65],"color":"#C31EAA"},{"name":"Sorsele","data":[23.65],"color":"#C31EAA"},{"name":"Vännäs","data":[23.65],"color":"#C31EAA"},{"name":"Dorotea","data":[23.85],"color":"#C31EAA"}]}