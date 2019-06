Musik och glädje på popkollo

Popkollot pågår mellan den 25 juni och 3 juli vid folkhögskolans lokaler i Dalkarlså. Deltagarna är mellan 12 och 17 år och under de här dagarna får de lära sig spela instrument, delta i workshops om musik, olika lekar och även besök av gästartister. Sen får de även starta band och repa tillsammans.

Klara Andersson Lind är en av deltagarna och hon trivs på kollot.

– Vi har väldigt kul, man får nya kompisar och grejer, säger hon.

Musiklägret i Dalkarlså anordnas av Popkollo Umeå She's got the beat. Men Popkollo är en rikstäckande organisation och de anordnar kollon även i andra delar av Sverige som man kan boka in sig på senare i sommar.

Nästa tisdag klockan 18 har de en avslutningskonsert på Hamnmagasinet i Umeå dit allmänheten är välkomna.