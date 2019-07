Recept: Grillad fläskkarré med ugnsbakade tomater

Grillad fläskkarré med ugnsbakade tomater, grillad sparris, grillad färskpotatis och kryddsmör.

4 personer



Grillad fläskkarré

600 g hel fläskkarré av bra kvalitet



Skiva karrén i ca 2,5 cm tjocka skivor, gnid in skivorna ordentligt med kryddblandningen runt om.



Tänd grillen och låt kolen/briketterna få en fin grå färg. Lägg bara kol/briketter på halva grillen.



Grilla fläskkarrén ca 5 minuter på varje sida. Lägg sedan köttet på sidan där det inte är kol/briketter under gallret och lägg på lock. Låt gå under lock ca 10 minuter, kontrollera innertemperaturen med termometer, köttet är klart när det uppnått 64 graders innertemperatur.



När innertemperaturen är 64 lyfter du bort köttet från värmen och låter köttet vila 5 – 10 minuter innan du skär det i skivor.



Servera köttet med potatis, sparris, tomater och kryddsmöret. En grönsallad är också gott att ha som tillbehör.





Rub till fläskkarrén

1 msk pimentón - rökt paprikapulver

1 msk fänkålsfrön

1 msk mörkt muscovadosocker

1/2 msk chiliflakes

1/2 msk hela svartpepparkorn

1 msk salt



Blanda samtliga ingredienser och mortla, förvara i burk med tätslutande lock.





Grillad färskpotatis

800 g färskpotatis

Olivolja

Flingsalt

Svartpeppar



Borsta och koka färskpotatisen färdig i saltat vatten. Låt potatisarna kalla, dela dem i halvor och blanda med lite olivolja. Grilla potatisarna till fin färg runt om. Smaka av med svartpeppar och flingsalt.





Kryddsmör

100 g smör

25 g sardeller - finhackade

1 dl parmesanost - riven

1/2 tsk chiliflakes

1 vitlöksklyfta

1 msk bladpersilja - finhackad



Rör smöret mjukt och blanda med övriga ingredienser. Forma smöret till en rulle i plastfolie och lägg i kylen till servering.





Ugnsbakade tomater

Ugnsvärme: 220 grader



Ingredienser:

4 tomater

4 kvistar timjan

1/2 dl olivolja

1 1/2 msk rödvinsvinäger

1/2 msk socker

1/2 tsk salt

1/2 tsk svartpeppar



Plocka bladen från timjankvistarna och blanda i en skål med, olivolja, vinäger, salt, peppar och socker.



Halvera tomaterna och pressa ner kärnor i skålen med kryddblandningen och blanda runt.



Lägg ut tomathalvorna med skurna sidan uppåt och baka i ugnen 10 minuter. Tag ut tomaterna och skeda över fyllningen och ställ tillbaka i ugnen. Baka tomaterna ytterligare 10 minuter eller till fin färg.





Grillad sparris

12 st gröna sparrisar

Flingsalt

Olivolja



Skär av den träiga nedersta biten av sparrisen. Vänd runt sparrisen i lite ovilja och stek eller grilla till fin färg. Strö över flingsalt och servera.