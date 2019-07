Karusellinsamlingen ger barn tivolibiljetter

Lagom till Vännäsdagarna nu till helgen pågår en insamling till de barn vars föräldrar inte har råd att låta dem roa sig på marknaden. Karusellinsamlingen kallas den, och det är Annelie Bäck, diakon i Svenska kyrkan i Vännäs församling som är eldsjälen bakom insamlingen:

– Det är jätteviktigt för barn att få åka karusell därför att när de kommer tillbaka till dagis och skolan efter sommaren så pratas det om vad de fått göra under sommarlovet, säger Annelie Bäck.

– Om andra pratar om Vännäsdagarna och tivolit och man själv inte har fått åka, då gör det ont i lillhjärtat... Så ska det inte vara, barn ska få åka karusell, det hör till!

Just i år har karusellinsamlingen fått kritik för att man samlar in just till tivolibiljetter, efter en händelse under Bjurholmsdagarna då en flicka ska ha blivit utsatt för övergrepp av en vuxen man då hon åkte karusell. Händelsen är polisanmäld och en brottsutredningen pågår, och just därför tycker Annelie Bäck att det bästa är att rättsväsendet får utreda och hantera saken:

– Jag tycker inte vi ska bojkotta tivolit. Sen är det viktigt att komma ihåg att vi inom kyrkorna har nattvandrare ute under Vännäsdagarna och vi går mycket runt på tivolit, där det också finns ordningsvakter som vi samarbetar med.

--Vi kan naturligtvis inte garantera att ingenting händer, men vi är många som är uppmärksamma och försöker se till att barn och ungdomar kan vara trygga under Vännäsdagarna.