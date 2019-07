Strömavbrott i Hemavan-Tärnaby-området

Över 4000 hushåll i Hemavan-Tärnaby-området som får el från Vattenfall har drabbats av strömavbrott under dagen. Vattensfalls pressjour Peter Stedt meddelar att Vattenfall under dagen jobabr med att hitta felet och hoppas att problemet är löst under eftermiddagen.

Samtidigt pågår Gräshandelsmarknaden i Hemavan-Tärnaby, en marknad med omkring 130 knallar och uppemot 14 000 besökare per år.

Marianne Lindgren, en av de personer som jobbat med marknaden, berättar om hur de påverkats av strömavbrottet.