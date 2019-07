Umeåartisten: Fick kontakt med en producent som har starka Prince-kopplingar

Princeinspirerade artisten Hanna Ögren från Umeå har startat musikprojektet "Take Me to Paisley" och genom det har hon nu gjort egen musik.

Den första versionen av hennes låt är producerad av Hanna själv och Umeåproducenten Sara Idani, medan den nya versionen är ännu mer influerad av Prince.

Jag fick kontakt med en producent i USA som har starka Prince-kopplingar

I framtiden väntar mer musik för Hanna Ögren.

