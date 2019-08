Döms efter attack på kvinna

Det var i juni i år som mannen fick syn på kvinnan när hon gick hem från krogen i Umeå.

Han följde efter henne och trängde sig in i trappuppgången där han med en flaska sprutade sperma på henne. Han förde in handen under hennes kjol och slet i hennes trosor.

Kvinnan säger i förhör att hon kände dödsångest. Hon vädjade till mannen att inte göra henne illa och sa att hon har barn. Då sprang mannen från platsen. Dagen efter anmälde han sig själv till polisen.

Mannen döms av Umeå tingsrätt till skyddstillsyn för sexuellt ofredande samt att betala 25 000 kronor i skadestånd till kvinnan. I domen står det att mannen har obehandlade trauman från barndomen som han ska få hjälp att ta itu med.