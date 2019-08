Erica spanar: 90-talsfrossa på bio i höst

Erica Dahlgren, P4 Västerbottens egen fredagsspanare, ser ett mönster.

– Det har gått 25 år sedan succén Lejonkungen visades på bio för första gången, i sommar var det dags för en förnyad version. Även Toy Story får en uppföljare i höst, säger Erica.

Tarantino själv fullkomligt osar 90-tal efter sitt genombrott med Pulp Fiction 1994.

En av höstens storfilmer är Quentin Tarantinos senaste film Once up on a time in Hollywood. I filmen har Brad Pitt och Leonardo DiCaprio huvudrollerna – två skådespelare som båda fick sitt tydliga genombrott på 90-talet. Pitt i Thelma&Louise och DiCaprio i 90-talets supersuccé Titanic.

– Tarantinos senaste film utspelar sig inte på 90-talet, men Tarantino själv fullkomligt osar 90-tal efter sitt genombrott med Pulp Fiction 1994. Inget kan vara mer 90-tal än den filmen, anser Erica.