Togs på bar gärning vid pågående inbrott

Det var två personer som bröt sig in i lägenheten via en balkongdörr. Den andra gärningsmannen försvann från platsen under händelsen.

Det är oklart vad som stulits vid inbrottet.

Den gripne är en man i 20-årsåldern. Han misstänks för stöld genom inbrott, brott mot knivlagen och skadegörelse.

Polisen har spärrat av lägenheten för en teknisk undersökning.