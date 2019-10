Vattenmagasinen törstar efter regnvatten

Grundvattennivåerna i de stora magasinen är under det normala i stort sett i hela Sverige. Vad det gäller de små magasinen är nivåerna under, eller mycket under, det normala i mellersta Norrland, Svealand och Götaland.

Bo Thunholm är hydrogeolog vid myndigheten Sveriges geologiska undersökning och säger att mer regn skulle behövas.

– Gärna om det kunde regna inom de närmsta veckorna, för under vintern höjs ju inte vattennivåerna på grund av snön, säger han.

Den som har en egen brunn och brukar ha bekymmer med låga vattennivåer ska vara extra uppmärksam.

– Man får följa utvecklingen och vara försiktig med sin vattenkonsumtion, säger Bo Thunholm.