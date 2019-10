Man anhållen misstänkt för misshandel

Det var under fredagskvällen som mannen, som är i 50-årsåldern, greps misstänkt för att ha misshandlat en tonåring på en adress på Ålidhem i Umeå.

Initialt misstänktes också mannen för försök till grov misshandel och hets mot folkgrupp. Enligt jourhavande förundersökningsledare, David Helgesson, omrubricerades ärendet senare under fredagskvällen.



Mannen är för tillfället, på sannolika skäl, misstänkt för misshandel och olaga hot. Han anhölls sent under söndagskvällen.