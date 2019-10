Hållbarhet och hjälparbete på schemat

Eleverna har samlat in kläder, prylar och bakat till förmån för hjälparbete. Under tisdagskvällen är det dags för den stora mingelkvällen med försäljning och auktioner av allt man fått in och fixat själva.

Vi vill sprida glädje och visa att vi kan hjälpa andra.

– 80 procent av pengarna går till Rädda Barnen och 20 procent gör vi nåt kul med, säger Rim Shaban som går i nionde klass på Ålidhemsskolan.