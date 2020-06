Vinnarna och förlorarna – så fördelas krispengarna inom idrotten

Förening - kronor i stöd

Umeå Baseboll och Softbollklubb - 19 000,00 kr

Umeå Basketbollklubb - 0,00 kr

KFUM Basketbollklubb Skellefte - 0,00 kr

Umeå Biljardklubb - 16 000,00 kr

Åsele Motorsällskap - 24 000,00 kr

Umeå Automobilklubb - 0,00 kr

Skellefteå Motorsällskap - 4 000,00 kr

Skellefteå AIK BTF - 13 000,00 kr

Guldstadens Boule Club - 4 000,00 kr

Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai - 0,00 kr

Umeå Karateklubb - 9 000,00 kr

Föreningen Storuman Armsport Lappmarken - 6 000,00 kr

Umeå Muaythai IF - 28 000,00 kr

Föreningen Skellefteå Cheerleading Athletics - 5 000,00 kr

Föreningen Cheer Force Allstars Umeå - 8 000,00 kr

Umeå Curlingklubb - 31 000,00 kr

Skellefteå Curlingklubb - 11 000,00 kr

Föreningen U&Me Dance Umeå - 47 000,00 kr

Föreningen Lycksele Bugg & Swing - 27 000,00 kr

Föreningen Umeå Dansimperium - 8 000,00 kr

Lycksele Motorklubb - 58 000,00 kr

Idrottsklubben Studenterna i Umeå - 592 000,00 kr

Storumans Idrottsklubb - 186 000,00 kr

Åsele Idrottsklubb - 9 000,00 kr

Bergsbyns Sportklubb - 4 000,00 kr

Spöland Vännäs Idrottsförening - 13 000,00 kr

Röbäcks Idrottsförening - 62 000,00 kr

Ersboda Sportklubb - 0,00 kr

Rönnskär Railcare Idrottsförening - 0,00 kr

Sävar Idrottsklubb - 12 000,00 kr

Kågedalens Allmänna IF - 15 000,00 kr

Vindelns Idrottsförening - 4 000,00 kr

Täfteå Idrottsklubb - 41 000,00 kr

Lycksele Idrottsförening - 505 000,00 kr

Morön Bollklubb - 88 000,00 kr

Rödåbygdens Idrottsklubb - 0,00 kr

Hörnefors Idrottsförening - 18 000,00 kr

IFK Umeå - 140 000,00 kr

Korpförening Lycksele - 8 000,00 kr

Umeå Fallskärmsklubb - 163 000,00 kr

Myckle Idrottsklubb - 0,00 kr

Vilhelmina Idrottsklubb - 0,00 kr

Umeå IK Fotbollförening - 0,00 kr

Tegs SK Fotboll - 7 000,00 kr

Umeå Footballclub Akademi - 52 000,00 kr

Sandviks Idrottsklubb - 46 000,00 kr

Sandåkerns Sportklubb - 34 000,00 kr

Robertsfors Idrottsklubb - 49 000,00 kr

Tegsödra Umeå Idrottsförening - 7 000,00 kr

Flurkmarks Idrottsklubb - 25 000,00 kr

Umeå Fotbollsclub - 282 000,00 kr

Mariehems Sportklubb - 0,00 kr

Gimonäs Umeå Idrottsförening - 44 000,00 kr

Bureå Idrottsförening - 27 000,00 kr

Fromhedens Idrottsförening - 25 000,00 kr

Sunnanå Sportklubb - 79 000,00 kr

Bolidens Förening För Idrott - 5 000,00 kr

IFK Bjurfors - 10 000,00 kr

Skellefteå Fotbollsförening - 47 000,00 kr

IFK Ålund - 7 000,00 kr

Stämningsgården Idrottsklubb - 5 000,00 kr

Gunnarns Idrottsklubb - 29 000,00 kr

Dorotea Idrottsförening - 2 000,00 kr

Lövånger-Uttersjöbäcken AIK - 0,00 kr

Tavelsjö Allmänna Idrottsklubb - 7 000,00 kr

Skellefteå AIK Friidrott - 26 000,00 kr

Stensele Sportklubb - 12 000,00 kr

Bjurholms Golfklubb - 17 000,00 kr

Norrmjöle Golfklubb - 7 000,00 kr

Umeå Gymnastikförening - 58 000,00 kr

Skellefteå Dans O BF - 53 000,00 kr

Nordmalings Handbollsförening - 0,00 kr

Innebandyklubben Dalen - 0,00 kr

Umeå Västra Idrottsförening - 182 000,00 kr

Umeå City Innebandyförening - 265 000,00 kr

Gamla Stan IBK Skellefteå - 37 000,00 kr

Ishockeyföreningen Björklöven - 0,00 kr

Tegs SK Hockey Ungdom - 61 000,00 kr

Vännäs Hockeyclub - 14 000,00 kr

Sportklubben Lejon Skellefteå - 8 000,00 kr

Lycksele Sportklubb - 8 000,00 kr

Skellefteå Kanotklubb - 0,00 kr

Guldstaden Shotokan Karateklubb - 4 000,00 kr

KFUM Skellefteå Idrott - 5 000,00 kr

Lycksele Konståkningsförening - 27 000,00 kr

Umeå Konståkningsförening - 0,00 kr

Skellefteå Konståkningsförening - 43 000,00 kr

Umeå Korpförening - 93 000,00 kr

Korpförening Vännäs - 3 000,00 kr

Tärna Snöskoterklubb - 0,00 kr

Umeå Orienteringsklubb - 37 000,00 kr

Skellefteå Parasportförening - 0,00 kr

Tanne Hästförening - 0,00 kr

Umeå Ryttarförening - 161 000,00 kr

Nordmalings Ridklubb - 14 000,00 kr

Vännäs Ryttarförening - 78 000,00 kr

Vindelns Ridklubb - 32 000,00 kr

Södra Umeå Ryttarförening - 25 000,00 kr

Ridklubben Sandgärdan - 7 000,00 kr

Skellefteå Ridklubb - 99 000,00 kr

Lappmarksryttarna - 55 000,00 kr

Vilhelmina Ridklubb - 18 000,00 kr

Umeå Segelsällskap - 15 000,00 kr

Skellefteå Simsällskap - 7 000,00 kr

Alpina Klubben Vännäs - 13 000,00 kr

Skidklubben Järven - 30 000,00 kr

Tärna IK Fjällvinden - 75 000,00 kr

Sorsele Skidklubb - 0,00 kr

Nysätra Pistolklubb - 0,00 kr

Storumans Sportdykarklubb - 7 000,00 kr

Nya Skellefteå Squashklubb - 0,00 kr

Umeå Powerlifting Klubb - 14 000,00 kr

Malå Atletklubb - 0,00 kr

Soo Shim Taekwondo Klubb - 47 000,00 kr

Stöcke IF - 12 000,00 kr

Vännäs Volleybollklubb - 12 000,00 kr