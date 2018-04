Timrå till SHL efter tre raka vinster – och ett obegripligt självmål

Unga, fräscha Timrå har överraskat hur många som helst. Inför säsongen var det inte ens givet att Timrå skulle bli ett topplag i Allsvenskan.

I den avgörande matchen fick Timrå en drömstart när Vilmos Galló satte en backhand i matchens första minut. Den 19-årige ungraren har varit en av matchseriens bästa – på sju matcher var han inblandad i sju mål framåt och noll mål bakåt.

En annan ungdom som var fenomenal var Jonathan Dahlén och det var just Dahlén som låg bakom spiken i kistan. I tredje perioden lyfte han in en puck mot bortre stolpen. Pucken träffade Cory Murphys hjälm och gick in i Karlskronamålet. Ett ofattbart självmål.

– På ett outgrundligt sätt hamnar pucken i mål när Dahlén lyfter in den. Pucken går via hjälmen på Murphy. Han nickar in 2-0 i eget mål. Det är ju olyckornas olycka. Han nickar in ett självmål i tredje perioden!

Jonathan Dahlén gör en fantastisk avskedsföreställning. Det här är hans sista match för Timrå, nästa år så blir det NHL och Vancouver.

Den nervösa hemmapubliken fick bita på naglarna matchen igenom. Timråförsvaret täckte skott gång på gång och avsluten som letade sig fram till Timråmålet räddades av Henrik Haukeland.

– Jag hörde en i hemmapubliken fråga sig varför Karlskronaspelarna bara skjuter på plockhandssidan. Det är mycket en relevant fråga: Alla skott går mot plocken – och den är Haukeland magisk med, sa referent Andreas Matz.

Nu väntar SHL-spel för Timrå, för första gången sedan 2013, och i hockeyns finrum ökar inkomsterna med uppskattningsvis 40 miljoner kronor. För nionde året i rad så går minst ett lag upp från Hockeyallsvenskan.

– På annandagpåsk så kunde Karlskrona avgöra på hemmais, de hade vunnit borta, de hade 3-1 i matcher. Men där och då vände Timrå. Det är fantastiskt. Välkomna tillbaka får vi säga till Timrå, säger Matz.

Lag som avancerat från Hockeyallsvenskan:

17/18: Timrå

16/17: Mora

15/16: Leksand

14/15: Karlskrona, Rögle och Malmö (SHL utökade till 14 lag)

13/14: Djurgården

12/13: Örebro/Leksand

11/12: Rögle

10/11: Växjö

09/10: Södertälje