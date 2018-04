33 år och förtidspensionär - Per Tjärnström berättar om ett liv i utanförskap

Per och jag möts på ett café i centrala Örnsköldsvik. Han har kommit dit i god tid och är några minuter in på sin fralla och juice. Och tid är något som Per har gott om. I 13 år har han varit förtidspensionär vilket har lett till psykisk ohälsa och ett stort utanförskap.

– Jag går hemma på heltid. Jag har ett läkarutlåtande som påstår att jag saknar arbetsförmåga helt och hållet och har fast ersättning tills jag är 65 år i princip, berättar Per Tjärnström.

Han sitter mest hemma på dagarna, tar ibland en promenad och någon fika. Men det blir inte fika ofta eftersom det är dyrt och ekonomin är ansträngd. Drömmen är att ha ett jobb.

– Jag saknar att vara med i ett sammanhang. Känna delaktighet istället för att sitta hemma ensam och känna att det aldrig är någon som ringer eller hälsar på mig, säger Per Tjärnström.