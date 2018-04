Charlotte Kalla återvänder till landslaget

De senaste två säsongerna har Charlotte Kalla och hennes tränare Magnus Ingesson tränat på egen hand.

På en presskonferens med längdlandslaget meddelades att Magnus Ingesson fått jobb som ny damtränare i organisationen och Charlotte Kalla följer då med sin personliga tränare tillbaka in i landslaget igen.

– Det här blir möjligt nu när Magnus kommer att träda in som damtränare. Den helheten, från träningsåret och in i tävlingssäsongen kommer att bli väldigt bra för mig och de andra brudarna. Sedan ser jag fram emot att få hänga med det här härliga gänget under träning och tävling och ute på läger, säger Charlotte Kalla på skidförbundets presskonferens.

Hon tror inte att det nya upplägget gör att Magnus Ingesson får mindre tid över för henne.

– Nej, det gör jag verkligen inte. Jag tror att mitt och Magnus samarbete kommer att fortsätta precis som tidigare.

– Sedan är jag jätteglad över att den kompetens som Magnus har... att fler kan få ta del av den. För det finns väldigt många egenskaper hos Magnus som jag gärna delar med mig av till de andra.