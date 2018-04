Räddningstjänsten: Vi har inte möjlighet att hjälpa vid översvämningar i enskilda hus

Räddningstjänsten i Medelpad kan inte längre hjälpa privata fastighetsägare som får in vatten i sina hus till följd av den snabba snösmältningen.

– Vi har inte haft möjlighet att hjälpa privata fastighetsägare utan vi ser efter samhällsviktiga funktioner och ser till att vi hjälper många med en insats. Alternativt hjälper personer som inte kan klara det själva och då handlar det mera om att hjälpa med evakuering.

Rådet från räddningstjänsten är att försöka förebygga att vatten börjar strömma in i fastigheten, för har det väl börjat är det svårt att få stopp på flödet.

– Vi tar inte hand om några vattenskador säger Henrik Cedergren, inre befäl vid Räddningstjänsten i Medelpad.

Han hänvisar till kommunens jour, som MittSverige vatten, där driftchefen Stefan Hanning vittnar om ett intensivt dygn.

– Jag tror aldrig att telefonen ringt så mycket, säger han till P4 Västernorrland.

Vattenbolaget har under natten grävt och vallat in ett pumphus intill Sättnaån i Kovland, och intill kämpade ideella krafter med att valla in Ånäsparken, berättar Stefan Hanning.

I Bergsåker bistod kommunen under lördagskvällen med att köra ut sand till flera fastigheter, för att de boende skulle kunna bygga vallar mot det stigande vattnet i Sättnaån.

Bilder som lyssnare skickat till P4 Västernorrland visar också fotbollsplaner i Bergsåker står under vatten och där annalkande gruscup ser ut att kunna vara i fara.