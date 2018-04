Kubal mister möjlighet till handel med billig el

Då Kubal inte längre kan leva upp till de regler som finns kring handel av el på elmarknaden Nord Pool stängs de från och med den 18 april av från all handel. Det innebär att de inte längre kan köpa el till marknadens mest förmånliga priser.

Nord Pool wishes to inform that Kubikenborg Aluminium AB is suspended from trading on Nord Pool’s markets as of today, 18 April 2018. This decision has been made in line with the Nord Pool Rulebook.

380 företag i 20 länder utgör tillsammans elhandelsmarknaden Nord Pool.

Kubal hänvisas nu till den nationella nätägaren och i Sverige är det då Eon. Eon måste nu leverera el till Kubal under 14 dagar, något som Eons jurister just nu sitter och tittar på enligt uppgifter till Ekonomiekot.