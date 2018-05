Finalist 1: Witness - Emanuel Bagge

Det var med sin egen version av Whitney Houstons How

will I know som han hamnade i final i tv-programmet Talang 2017.

Emanuel kommer från Nordingrå, men är sedan några år bosatt i Stockholm och lever numera på musiken på heltid. Mycket av hans tid tillbringas däremot i hemtrakterna, både hos hans föräldrar och med olika musikaliska projekt kring Höga kusten. Det är där hans hjärta bor. Nu är han en av finalisterna i P4 Västernorrlands lokala final i P4 Nästa med låten Witness.

