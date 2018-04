Veckans bild: Skrattmåsar dansar

"Love is in the air." Två skrattmåsar dansar sin kärleksdans på Klingerfjärden. Vinnarbilden den här veckan är tagen av Ann-Marie Stålgren i Söråker.

Var med och tävla! Tagga din bild med #p4västernorrlandbild på sociala medier eller mejla den till p4vasternorrland@sverigesradio.se.