Flygplatschefen i Kramfors hoppas bli räddad av mellanlandningar

Höga Kusten Airport drabbas hårdast i länet av Nextjets konkurs. Två landningar och två starter per dag blir nu ingenting eftersom inga andra bolag trafikerar flygplatsen i Kramfors kommun som ligger vid Prästmon nära Ångermanälven.

– Det var väl inte helt oväntat men förvånad blir man. Nu tittar vi på alternativ, säger flygplatschefen Per Enroth.

I oktober 2019 blir det trafikplikt och då träder staten in och håller flygplatsen under armarna. Fram tills dess är det svårare.

– Det blir nya upphandlingar och då kan vi med Trafikverket få in i upphandlingen att andra linjer ska mellanlanda här, det ser vi som bästa alternativet just nu, säger Per Enroth.

Det jobbar cirka 20 personer på flygplatsen och nu undersöks om personalen kan erbjudas andra uppgifter inom Kramfors kommun.

– I sämsta fall blir det ingen trafik här förrän oktober 2019.

Alla som har bokningar måste kontakta sin resebyrå eller kortutgivare. Nextjets kundtjänst har i och med konkursen stängt.