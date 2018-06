Migrationsverket minskar antalet boende i asylboendet på Hågesta

För några veckor sedan skrev Åsa Sjödén(S) ett brev till Migrationsverket där kommunen krävde åtgärder i asylboendet på Hågesta.

– Läget på det boende som Migrationsverket driver på Hågestaområdet i Sollefteå är under all kritik. Här har ca 150 unga män placerats på en liten yta och där många har fått avvisningsbeslut och lever under psykiskt press utan något konstruktivt att göra, skrev kommunen bland annat i sitt brev.

Under dagen har kommunen och migrationsverket suttit i möte och enligt kommunalrådet Åsa Sjödén(S) har migrationsverket minskat antalet boende så att det nu bor runt 100 personer på boendet som har plats för 150.

– Migrationsverket har hörsammat vår begäran att inte ha så trångt där, säger Åsa Sjödén(S)

Enligt Åsa Sjödén(S) har också migrationsverket flyttat på dom individer som sägs ska ligga bakom bråk som har varit i Sollefteå.

– Man säger att man har identifierat en handfull individer som de har placerat på andra ställen, säger Åsa Sjödén.

Hon menar att många har upplevt att det varit otryggt i Sollefteå, men Åsa Sjödén medger att man inte kan skylla allt stök på just asylboendet på Hågesta.

– Det kan bero på många olika saker absolut men vi vet att det är ett antal individer som man har sänt iväg till andra boenden och då har det blivit lugnare, säger Åsa Sjödén(S)