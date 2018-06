Ingen diskriminering på hockeygymnasium

Förra våren avslöjade P4 Västernorrland att Modo Hockey gav ett hyresbidrag på 4 000 kronor i månaden till inflyttade killar på hockeygymnasiet, men inget sådant bidrag till tjejerna.



Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, undersökt gymnasiets huvudman Örnsköldsviks kommuns agerande. Kommunen har uppgett att man inte gett något boendebidrag till någon elev, men att Modo däremot valt att betala ersättning till manliga spelare.



DO menar samtidigt att uppdelade lektioner på de teoretiska momenten är en risk. I ett uttalande skriver DO att de olika regler som gäller för herr- och damhockey inte är av ett sådant slag att den teoretiska undervisningen måste ske i skilda könsuppdelade undervisningsgrupper.



Det ojämställda boendebidraget till hockeygymnasister kom alltså från Modo Hockey, men det tas nu bort. Enligt Modos vd Johan Widebro kommer de absolut flesta av de nya spelarkontrakten, som skrivs för 2018 inte ha någon förmån kring boendet varken för killar och tjejer. Det sa han till P4 Västernorrland i januari.