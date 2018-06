Sverige gruppvinnare – Tyskland utslaget

Mexiko–Sverige 3–0

Sydkorea–Tyskland 2–0

Så var matcherna:

Sverige tog direkt tag i taktpinnen i matchen och kom till målchanser. Med tio minuter spelade hoppade Andreas Granqvist upp på hörna och nickade till Marcus Berg – som fick till en cykelspark bara några centimeter utanför stolpen.

I den 30:e minuten fick Emil Forsberg ett jätteläge när ett svenskt inlägg letade sig fram till Leipzig-stjärnan i straffområdet – men Forsberg lyckades inte hålla ner halvvolleyskottet under ribban.

I slutet av första halvlek skrek svenskarna för straff när Javier Hernandez fick bollen på armen i eget straffområde. Situationen videogranskades men huvuddomaren valde att fria.

Och om den första halvleken var bra så var den andra halvleken fantastisk för svensk del. Fem minuter in i densamma skickade Sebastian Larsson in ett inlägg och Claessons misslyckade avslut blev en perfekt assist för en helt ren Ludwig Augustinsson där bakom som dunkade in 1-0.

Sebastian Larsson lämnade planen skadad och ersattes av Gustav Svensson. Men det hann aldrig bli oroligt för när Hector Moreno kort därefter kapade Marcus Berg i straffområdet fick Sverige straff och Andreas Granqvist skickade upp 2-0 i krysset.

Med kvarten kvar att spela kom också spiken i kistan. När Victor Claesson kastade långt in i mexikanskt straffområde nickskarvade Isaac Kiese Thelin innan Edson Alvarez råkade sparka in bollen i eget mål för svensk 3-0-ledning – ett resultat som stod sig matchen ut.

Vilken fotbollsmatch! 3-0 till Sverige mot mäktiga Mexiko. Mot förhandsfavoriten i den här matchen. Mexiko som imponerat så mycket hittills i detta VM. Och Sverige vinner rättvist.

Tyskland var håglöst redan från matchstart mot Sydkorea i sin måstematch. Medan sydkoreanerna radade upp målchanser på omställningar hade Tyskland svårt att komma till konkreta lägen.

Leon Goretzka hade en av få tyska jättechanser när han fick hoppa upp omarkerad och med en nick tvingade Sydkoreas målvakt till en jätteräddning i början av andra halvlek.

Men Sydkorea vann matchen sent efter mål av Kim Young-Gwon och Son Heung-Min.

För gruppvinnaren Sverige väntar nu åttondelsfinal mot tvåan i grupp E – vilket blir Brasilien, Schweiz eller Serbien.

Matchernas snackisar:

Att Sverige gör tre mål i en VM-match. Det har inte hänt sedan VM 1974 när Sverige besegrade Uruguay 3-0.

Att Tyskland gör ytterligare (!) en svag match i detta VM. Denna plattmatch kostade en plats i åttondelsfinalerna.

Sagt om matchen

Det är helt overkligt, vilket lag vi är. Det här är otroligt rättvist. Att vi står här med 3-0-vinst och gruppseger, det hade inte många trott.

Det här är det bästa med fotbollen. Man vet att allt kan hända. Det här en av de bästa dagarna i våra liv. Det är helt magiskt.