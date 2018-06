Sista chansen att växla in gamla 100 och 500 kronors sedlar

Från och med den 1 juli kan de skickas in till Riksbanken för inlösning och då kostar det 100 kronor per tillfälle.

Det var för ett år sedan 100 och 500 kronors sedlarna blev ogiltiga och har kunnat lösas in på vanliga banker, men den 30 juni är sista dagen för det, berättar Tomas Lundberg, som är presschef på Riksbanken:

– Det är jättebra om man letar igenom hemma och sätter in sedlarna på banken, säger Tomas Lundberg.

Riksbanken kommer alltid att lösa in sedlar, oavsett hur gamla de är, dock mot en avgift. Gamla mynt däremot går inte att lösa in.

– När mynten blir ogiltiga går de inte att skicka in till Riksbanken utan de blir metallskrot, säger Tomas Lundberg.