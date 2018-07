Två nya bränder i Graninge utanför Sollefteå

Vid halvsjutiden på ondagskvällen hade förbipasserande upptäckt att en jaktstuga vid Fångsjön i Graninge brann. Enligt räddningstjänsten så brann det runt jaktstugan i en cirkel med en diameter på 300 meter.

– Men där har vi avslutat vår insats nu och lämnat över till markägaren, säger Mikael Lundberg, inre befäl vid räddningstjänsten, efter midnatt.

En halvtimme senare, vid sjutiden kom nästa larm från Östra Karlsmyran i Graninge, om en markbrand på 100 gånger 50 meter.

– Men den är också så pass släckt nu att vi kunnat lämna. Om det uppstår några småbränder så får markägaren hålla koll på det, säger Mikael Lundberg.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under dagen fått hjälp från Jämtland med styrkor från Bispgården, Hammarstrand och Kälarne. Inga personer ska ha skadats vid de två bränderna i Graninge.

Sedan tidigare brinner det en större skogsbrand inte långt ifrån Helgum som räddningstjänsten nu har kontroll över, men eftersom det är ett stort område så har släckningsarbetet tagit flera dagar.

– Vi hade lite problematiskt och fick spänna bågen under eftermiddagen eftersom det började brinna igen på en torvtäckt. Men branden är under kontroll just nu. Vi får se hur det blir till morgonkvisten, säger Mikael Lundberg.