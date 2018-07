Flera larm om bränder efter åsknedslag

Under förmiddagen har det kommit in ett flertal larm om skogs- och gräsbränder till räddningstjänsterna. Bland annat en skogsbrand i Docksta vid Herrestaberget, det det började brinna på 300 kvadratmeter. Där beräknas räddningstjänsten vara under tre timmar.

Inte långt därifrån startade en annan brand som Vid Middagsberget i Docksta. En helikopter från Junsele har flugit dit för att att vattenbomba från ovan.