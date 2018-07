Eldnatten på Urkult-festivalen blir eldlös

Eldnatten är det mest besökta eventet under Urkult-festivalen, som hålls i Näsåker i Sollefteå kommun. På grund av det eldningsförbud som råder får gruppen Eldfågel i stället arbeta med andra former av ljuskonst under invigningen.

– Det besked vi har fått från brandskyddet i Västernorrland är att det behöver regna i en vecka för att eldningsförbudet ska hävas, säger Märta Kero som är pressansvarig för Urkult.

Men i stället för att deppa ihop över att traditionen med Eldnatten nu inte blir som vanligt väljer Märta Kero att se fram emot vad gruppen Eldfågel hittar på och ser också ett budskap i omständigheterna.

– Det är vårt klimat och jorden som säger ifrån och det är dags för oss att lyssna också. Det finns en väldigt stark symbolik i det som vi kan ta till oss, säger hon.