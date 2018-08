Hockeykillar hjälper idrottstjärnor

Sebastian Lauritzen och Martin Romö har båda en hockeykarriär bakom sig.

Tillsammans har de startat nätverket We Are You för att hjälpa elitidrottare att lyckas både på och vid sidan av banan.

Och det var när Sebastian själv behövde hjälp som satsningen föddes.

– När jag lyssnade av vad Sebastian ville göra i sitt liv gifte det sig med vad jag ville göra, säger Martin Romö och förklarar att de vänder sig till utövare i alla sporter.