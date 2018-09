Erik Fahlberg bryter tystnaden om avtalet med Ersta diakoni

Erik Fahlberg från Söråker är pappa till Vilgot som dog 2013 bara ett år gammal på grund av en obotlig sjukdom. Men den sista tiden förmörkades bland annat av att Lilla Erstagården, ett hospice för vård i livets slutskede för barn, missade att ge sonen rätt medicin och att pojken även fått med fel medicin vid en hemresa. Något som Ivo, inspektionen för vård och omsorg, kritiserat.



Förhållandena på Lilla Erstagården har nyligen belysts av Tv4:s Kalla Fakta och det har rivit upp gamla sår hos Erik Fahlberg som 2015 skrev på ett avtal efter de uppslitande åren efter sonens död.

– Avtalet kom till för att jag hade anmält vårdskadan till patientförsäkringen Löf. Efter deras hantering visade det sig att de dragit av en självrisk som jag ville att Ersta skulle betala. För det anlitade jag en jurist och det ledde till avtalet. I det läget tänkte jag att det skulle vara skönt att lämna allt som varit bakom sig. Jag och Stefan Nilsson för Ersta skrev under – ett möte som kändes skönt, att någon lyssnade. Men senare, när jag fick frågor från andra, blev jag jätterädd för jag visste inte om jag fick säga något. Det var ganska otäckt under en lång tid.

Förlikningsavtalet skrevs mellan Eriks Fahlberg och Ersta diakonis direktor, chef, Stefan Nilsson. I avtalet, som skulle vara hemligt men som P4 Västernorrland fått se, står att inga ytterligare anmälningar får göras, inte heller driva juridiska processer – eller offentligt tala illa om varandra, plus att avtalet ska vara konfidentiellt – alltså hemligt.



Erik Fahlberg fick 12.200 kronor från Ersta. De pengarna gick till juristen, 10.000 kr, och resterande summa var självrisken. Det var aldrig aktuellt med pengar till honom själv eller familjen.



Erik Fahlberg fick ändå frågor efter det att avtalet skrevs 2015, från utomstående och journalister. Då började han fundera på om det hade varit rätt att skriva på. Han fick några råd som han tog fasta på.

– Råden var att det värsta som kan hända är att Ersta begär pengarna tillbaka. Men då skulle jag säkert få hjälp och det skulle se illa ut för Ersta. Man ska inte göra sådana här avtal.

Vad vill du ska hända?

– Jag har ju redan offentliggjort avtalet. Men jag skulle vilja höra Stefan Nilsson, hur han kom fram till att det här var en bra idé. Alla andra säger att en massa larmklockor ringer.

Vill du att avtalet rivs?

– Jag gör ju det redan. Men det är viktigt att alla inblandade får ge sin bild.



Erik Fahlberg hoppas nu på en förklaring från Ersta – varför ville man skriva på förlikningsavtalet som juristen kom med? Och han vill vara fri att prata om det som varit.

– Ja, jag vill kunna andas fritt, att känna en upprättelse. Och jag hoppas på en självreflektion också från Ersta.

P4 Västernorrland har sökt Ersta diakonis direktor Stefan Nilsson som skrev under avtalet. Via en presskontakt hänvisas istället till sjukhuschef Jan-Åke Zetterström och ett skriftligt svar: "När hans (Erik Fahlbergs) juridiska ombud kom till oss med ett avtal, så utgick vi ifrån att detta var deras vilja. Vi skrev på för att vi ville gå honom till mötes. Det är klart att vi borde ha reagerat på just den skrivningen du hänvisar till, för vi tycker själva att den är olycklig. Han är självfallet fri att säga precis vad han vill, och vi är med på att riva avtalet".

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning och är inte vinstsyftande enligt dem själva. Verksamheten vilar på kristen grund. Man finns på flera platser i landet, till exempel finns Ersta hemtjänst i Sundsvall. Till Lilla Erstagården kommer barn som är döende, men även barn som är i behov av växelvård och det ligger i Stockholm, nära Nackareservatet.