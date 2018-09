A Choir of Ghosts ger sig ut i Europa

Numera sjunger James Auger tillsammans med Henny Hassel som ursprungligen kommer från Dorotea. Nu ska de ut i Europa där de bland annat ska spela i Frankrike, Tyskland, Österrike och Liechtenstein.

– Det var en radiokanal som älskade oss förra året och de har inte så många radiokanaler. Så när de spelade vår musik är det typ hela populationen som lyssnar på det, säger James Auger om hur de har lyckats skaffa fans i det lilla alplandet.

James har alltid drömt om att få åka till Liechtenstein.

– Det känns så mystiskt där, så litet, säger James.

Även Henny Hassel är ivrig på att åka ut i Europa.

– Det blir många timmar i buss men jag tror det går bra, säger hon.

Innan de åker ut i Europa spelar de i Sollefteå imorgon kväll (lördag). Där kommer bland annat den nya singeln "Better of alone" spelas.