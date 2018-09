Ålsta folkhögskola i Sundsvall stängd efter hot

Eleverna meddelades via ett sms under måndagsmorgonen. Polisen gjorde under söndagen en husrannsakan och höll förhör med en person som är misstänkt för att ha utfärdat hotet. Åklagaren kunde inte hitta tillräckliga skäl för att frihetsberöva den misstänkte.

Hotet ska enligt polisen vara riktat mot skolan generellt och inte en specifik elev eller personal på skolan.