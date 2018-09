Hela samhället drabbas när barn svälter

Just nu pågår Sveriges Radios årliga insamling för Världens barn. Lotta Sundin Neib är barnläkare vid Sundsvalls sjukhus och berättar att insamlingar gör skillnad. Just nu är det 5,5 miljoner barn, under fem år som dör i svält, jämfört med 1990, då det var 13 miljoner.

Vad händer med barn i svält?

– I utvecklingsländer har man ett måttband för att se om det är katastrof. Då mäter man till olika färger. Röd färg är akut undernäring. Det som händer är att de tappar vikt, är trötta och apatiska i blicken. Man dukar under för att få lättare typ av infektioner, för att man har så svag motståndskraft, diarréer, lunginflammationer, urinvägsinfektioner, you name it! Säger Lotta Sundin Neib, barnläkare vid Sundsvalls sjukhus.

Ett barn är ju en människa som är i en utvecklingsfas, hur påverkas det av att man inte får i sig det man behöver?

– Hjärnans utveckling påverkas ju av att inte få tillräckligt med näring, speciellt barn under tre år, deras utvecklingen sker ju nu. Det blir svårare att förstå saker i skolan. Hela samhället drabbas när barnet drabbas. Svårare att få de att komma i arbete. Det kan man inte riktigt hämta igen, har de tappat sin neurologiska utveckling under många år, så är det svårt att hämta igen det.

När måttbandet visar rött. Vilka insatser sätter man in då?

– Ibland måste man ta barnet till sjukhuset för att få dropp eller sond. Till vissa av barnen har man paket av jordnötspasta, det är väldigt bra och nyttigt och lätt att ge.

Hur lång tid tar det att tillfriskna?

– De som är svårast undernärda kan överleva till 95 % om man får de här akuta insatserna. För de som är kronisk undernärda brukar man säga att det tar ungefär en månad att få tillbaka 85 % av deras ursprungliga vikt, säger Lotta Sundin Neib, barnläkare vid Sundsvalls sjukhus.