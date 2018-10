Teknikstrul bakom utebliven halkbekämpning på Sundsvallsbron

Det har varit halt på Sundsvallsbron under början av veckan och en halkrelaterad olycka har redan skett, där en personbil sladdade in i mitträcket och blev stånde vid 8-tiden på torsdagsmorgonen. Bron var även avstängd en kortare tid under räddningsarbetet, mitt i morgontrafiken.

Men varför har det inte halkbekämpats?

– Vi har en mätstation på bron som ska ge oss indikationer på yttemperaturer och fukten på vägbanan men den har inte visat att det ska bli någon frostutfällning på bron, säger Magnus Lilja. platschef för PEAB:s driftunderhåll i Sundsvall.

Han berättar att de misstänker att det är fel på mätstationen och har vidarebefordrat informationen till Trafikverket som ska undersöka utrustningen. Under tiden kommer vägbanan på Sundsvallsbron att halkbekämpas.

– Så fort det är minusgrader i vägytan så kommer vi att göra en åtgärd där varje morgon oavsett om den indikerar att det inte skulle vara halt, berättar Magnus Lilja.