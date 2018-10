Evakuerade från branden i Bredsand får flytta hem igen

Alf och Karin Sundström som bor på fjärde våningen fick flytta hem igen idag.

– Det känns bra, ingen röklukt faktiskt. Lite instängt, men ingen röklukt alls, säger Karin när hon just öppnat dörren till lägenheten för första gången på två dygn.

Alla de 64 lägenheterna har gåtts igenom av räddningstjänstpersonal som även städat golven.

– Det har nog varit spår men räddningstjänsten har varit in och tittat in här och det fick alla boende klart för sig igår att man under natten och förmiddagen idag skulle städa golven i lägenheterna vi får komma in i, säger Alf.

De båda lovordar insatsen och stödfunktionerna till de drabbade.

– Det jag tar med mig är hur krishanteringen har varit. Det är fantastiskt hur det ordnats, säger Karin Sundström.

De som bor på sjunde våningen får vänta ytterligare en tid innan de kan flytta in igen och även någon enstaka lägenhet på sjätte våningen är inte helt inflyttningsbar än.