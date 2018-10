Bankkontor stängs i Bredbyn

– Bakgrunden är den utveckling som vi ser på marknaden där allt fler använder andra lösningar för att göra sina vardagsaffärer inom bank. Det kan vara internetbanken via datorn, mobilbanken via surfplatta men även att man använder våra andra tjänster som kundtjänst via telefon, säger David Melender som är kontorschef Örnsköldsvik och Bredbyn.

De kunder som tidigare besökt kontoret i Bredbyn hänvisas till Örnsköldsvik fyra mil bort.

– Det vi hoppas är att kunderna kommer in och besöker oss så att vi får prata enskilt med varje kund om vad som passar den kunden bäst framöver. Men även att vi har andra sätt att möta banken som vi gärna informerar om, säger David Melender.